Scontro frontale fra una moto e una motoape a Gela, tre feriti

Incidente frontale a Gela fra una moto e una motoape, il bilancio è di tre persone rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto in via dell'Acropoli, il motociclista, la persona coinvolta in modo più serio, è finito sull'asfalto. Altri due erano all'interno del mezzo di lavoro e anche per loro è stato necessario l'intervento dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per deviare il traffico ed effettuare i rilievi. I feriti, invece, sono stati trasportati all'ospedale Vittorio Emanuele.

La via dell'Acropoli è stata teatro di diversi incidenti. L'ultimo all'inizio del luglio scorso quando a scontrarsi furono una Jeep e un pullmino.