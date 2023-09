Caltanissetta, le ragazzine riconoscono il molestatore seriale: arrestato

Un uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Caltanissetta con l’accusa di violenza sessuale e atti osceni in presenza di minori. Il provvedimento è stato emesso dal gip, su richiesta della procura di Caltanissetta, sulla base di indagini avviate a fine giugno dalla polizia dopo una serie di denunce presentate da alcune ragazzine, minori di 14 anni, a proposito della presenza di un uomo che avrebbe commesso ripetutamente atti osceni in luoghi pubblici.

Le ragazze, che non si conoscevano tra loro, hanno dichiarato tutte di avere assistito a delle condotte quasi identiche, pertanto gli investigatori hanno subito sospettato potesse trattarsi di un'unica persona, un molestatore seriale. Le ragazze, ascoltate dalla sezione specializzata in reati contro la persona, hanno detto di avere notato l’uomo mentre avrebbe compiuto atti osceni in particolare in un luogo frequentato proprio da minori.

In un caso l’arrestato avrebbe mostrato a una ragazza appena maggiorenne dei video pornografici dal suo telefono e poi l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. Una condotta che, precisa la polizia, per le norme vigenti è da attribuirsi al reato di violenza sessuale.

Tutte le persone ascoltate dagli investigatori della squadra mobile hanno riconosciuto l’indagato come il presunto molestatore seriale. Per l’uomo è scattata così la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.