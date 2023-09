Spari in pieno giorno a Gela, nella zona di Albani Roccella. I colpi di pistola sono stati esplosi nella zona delle case popolari, da cui molti residenti hanno lanciato l'allarme.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini e hanno effettuato i rilievi per ricostruire la vicenda. Non si esclude che l’azione fosse mirata, ma tutti gli accertamenti dei carabinieri sono in corso. Non si registrano feriti.