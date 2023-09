Caltanissetta, fuochi d’artificio interrotti dalla polizia durante un matrimonio

Gli agenti, nel corso dei controlli amministrativi, hanno accertato che, in occasione di un banchetto nuziale, per il quale era stato richiesto l’utilizzo di materiale pirotecnico, autorizzato dal questore di Caltanissetta con apposita licenza, il richiedente dell’autorizzazione si è reso responsabile di gravi inottemperanze alle prescrizioni. In particolare, il personale incaricato dal titolare, per l’accensione, non era tra quelli autorizzati in licenza, non era dipendente della ditta richiedente né tanto meno era munito della necessaria assicurazione per la copertura di eventuali danni causati dell’attività pirotecnica. Inoltre, l’unico estintore presente non era in regola con il previsto controllo semestrale. Al fine di garantire l’incolumità pubblica e il rispetto delle disposizioni di legge, l’attività pirotecnica è stata immediatamente sospesa e la licenza concessa dal questore revocata. È stato, inoltre, richiesta al prefetto l’emissione di un provvedimento amministrativo di sospensione temporanea della licenza per l’esercizio dell’attività di pirotecnico.