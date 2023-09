Gela, lite tra fratelli finisce a coltellate: un 55enne in gravi condizioni

Una lite sfocia nel sangue a Gela. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato in via Pergusa, è stato colpito più volte al torace e alla gola. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasportato con codice rosso all'ospedale Vittorio Emanuele. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento ed è ora ricoverato sotto stretta osservazione. In via Pergusa sono giunti nel frattempo anche i carabinieri per ricostruire la vicenda.

Ad accoltellare il 55enne sarebbe stato il fratello minore, un uomo di 44 anni che è stato fermato. I due avrebbero da tempo rapporti conflittuali e oggi, dopo l'ennesima lite, è esplosa la violenza. Le indagini sono in corso.