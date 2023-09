Gela, perde il controllo dell'auto e finisce contro la rotatoria: un ferito trasportato in ospedale

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro la rotatoria. L'incidente si è verificato sulla strada statale 117 Gela-Catania, dove un automobilista è rimasto ferito. L'impatto si è infatti rivelato molto violento e ha reso necessario l'arrivo dell'ambulanza del 118.

E' successo nel primo pomeriggio: per cause ancora da accertare l'uomo alla guida di una Fiat Punto è uscito fuori strada e ha terminato la sua corsa all'interno della rotatoria che si trova all'ingresso della città. Il veicolo, finito violentemente sulle sterpaglie dopo avere scavalcato il cordolo di pietra, ha riportato dei danni. L'automobilista è stato trasportato in ospedale, mentre nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico. Sul posto gli agenti della polizia municipale per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.