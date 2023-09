Caltanissetta, Diffamarono ex vertice di Iacp: condannati

È con striscioni e locandine affisse per strada che avrebbero diffamato l’ex commissario dello Iacp di Caltanissetta e pure ex consigliere comunale. E per questo, in due sono stati condannati. Sullo sfondo una questione legata a una presunta estorsione in relazione alla costruzione di alcune villette per conto di una cooperativa edilizia in cui, lo stesso ex commissario Iacp, è sotto accusa per estorsione.

Ma adesso, per la presunta diffamazione ai danni del sessantenne Riccardo Rizza (assistito dall’avvocato Giuseppe Panepinto), sono stati condannati alla pena di 800 euro di multa ciascuno il cinquantottenne Salvatore Pastorello – parte civile nel processo per estorsione - e il ventiseienne Alessio Lo Dico. E dovranno anche risarcirlo secondo l’entità che verrà stabilita in un procedimento civile. Altri due imputati sono stati assolti.