Scontro fra due camion: bloccata per ore la Caltanissetta-Gela

Sulla strada statale 626 «della Valle del Salso», lo scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, il traffico è bloccato da stamattina (21 settembre) in entrambe le direzioni a causa di un incidente al chilometro 10,200, in prossimità dell’innesto con la SS640dir «Raccordo di Pietraperzia», a Caltanissetta.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità.