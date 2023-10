Agrigento, investita e sbalzata a dieci metri di distanza: i medici le salvano la vita

Quando era arrivata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta le sue condizioni erano disperate. Era stata da poco trasferita dal San Giovanni Di Dio di Agrigento, la città in cui era rimasta coinvolta in un incidente terribile. Mentre attraversava sulle strisce pedonali in piazza Vittorio Emanuele, un'auto l'aveva investita, facendole fare un volo di dieci metri.

Un impatto violentissimo che aveva fatto temere il peggio. A rimanere ferita gravemente a metà setttembre, una diciannovenne di Favara, le quali condizioni sono miracolosamente migliorate nei giorni scorsi, al punto da essere dichiarata fuori pericolo dai medici. E' rimasta a lungo sotto stretta osservazione, le cure hanno dato ottimi risultati. La prognosi era rimasta riservata per quasi due settimane, ma i progressi della giovane hanno permesso ai medici di dimetterla.

Un enorme sospiro di sollievo per i familiari e gli amici della ragazza, che finalmente torna a casa e può riabbracciare i suoi affetti. A travolgerla, quel giorno, era stato un uomo che si trovava alla guida di un'auto d'epoca. Dopo l'impatto si era subito fermato, chiamando i soccorsi che sono così intervenuti tempestivamente.