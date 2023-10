Caltanissetta, si insedia il nuovo procuratore generale D'Anna

Si è insediato oggi al Tribunale di Caltanissetta il procuratore generale Fabio D’Anna che ritorna negli uffici giudiziari nisseni dopo aver coperto il ruolo di procuratore a Ragusa. La cerimonia è stata presieduta dalla presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi. Per quattro anni D’Anna è stato in servizio negli uffici giudiziari nisseni qualità di sostituto procuratore generale, poi la guida dell’ufficio di Ragusa ed ora il ritorno in quello che una volta era definito «il cimitero degli elefanti». «Durante la mia carriera non ho fatto niente di particolare - ha detto il procuratore generale D’Anna - ho solo reso un servizio alla società. Continuerò questo lavoro nel solco dei predecessori, i procuratori generali Sava, Lari e Consolo». Il procuratore generale ha ricordato la battaglia condotta nel 2015 a Caltanissetta quando volevano sopprimere la Corte d’Appello nissena e in quegli anni ha avuto accanto l’avvocatura nissena. Alla cerimonia di insediamento di D'Anna erano presenti, tra gli altri, il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, prossimo all’insediamento quale procuratore generale nella città etnea e Lia Sava procuratore generale a Palermo dopo aver ricoperto lo stesso ruolo a Caltanissetta.

«Certo quello del procuratore generale è un onere gravoso, una missione. Questa è sempre stata una Procura, da quando l’ho lasciata nel 2017, in cui si lavora molto - ha sottolineato D’Anna - da Palermo riceve i maxi processi con un organico ovviamente insufficiente. Fortunatamente adesso è stato ricoperto il quinto posto e quindi a breve dovrebbe arrivare il nuovo collega, salvo imprevisti, e dovremmo lavorare un po' meglio però certo il carico di lavoro è impegnativo».