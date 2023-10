Caltanissetta, trovati 4 lavoratori in nero in una azienda agricola

Quattro lavoratori in nero, tutti extracomunitari, sono stati trovati in un’azienda agricola di Caltanissetta durante un controllo da parte degli agenti della squadra mobile e degli ispettori del lavoro. L’attività imprenditoriale, che contava in tutto nove lavoratori, è stata sospesa per violazioni alle norme amministrative in materia di regolarità dei rapporti di lavoro, per violazioni delle norme in materia di sicurezza in relazione alla mancanza della preventiva e prescritta visita medica, all’assenza della somministrazione di corsi di formazione e di informazione ai lavoratori, nonché per la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuali necessari per svolgere, in sicurezza, l’attività lavorativa.

«Fondamentale - si legge nella nota dell’Ispettorato del lavoro - si è rivelata è la presenza del mediatore culturale messo a disposizione degli ispettori dal progetto "Più Supreme" dell’assessorato regionale delta Famiglia e del Lavoro che ha consentito di poter interagire con i lavoratori extracomunitari nella loro lingua madre e, così, rilevare anche la presenza e le modalità di esecuzione del cosiddetto fenomeno del caporalato. Sanzioni amministrative saranno emesse a conclusione dell’azione ispettiva sul controllo della documentazione acquisita e su quella richiesta all’Azienda ispezionata. Inoltre, a cura dei funzionari dell’Inps, si procederà al recupero contributivo». Sono in corso indagini della squadra mobile.