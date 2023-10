Pedofilia a Sommatino, la Cassazione conferma la condanna al «farmacista»

È stata la Cassazione a inchiodare un pedofilo che adescava ragazzini sui social. Cristallizzando l’affermazione di responsabilità già piovuta sul suo capo nei primi due processi. Ora la sua colpevolezza viene confermata come la condanna a 9 anni e 2 mesi per violenza sessuale, pornografia minorile e adescamento di minorenni, divenuta definitiva per il cinquantasettenne G. F., conosciuto in paese, a Sommatino, con l’improprio nomignolo «il farmacista», perché in realtà ne era solo dipendente. Ora è in carcere.

Un servizio di Vincenzo Falci sul Giornale di Sicilia in edicola oggi