Caltanissetta, con l'auto contro un palo mentre va in ospedale: muore a 65 anni

Incidente mortale a Caltanissetta, in Viale Luigi Monaco. Un uomo a bordo di una Mercedes si è schiantato contro un palo: a perdere la vita Elio Drogo, 65enne di Sommatino. Un automobilista di passaggio ha lanciato l'allarme, mentre un poliziotto della penitenziaria che si trovava in zona, ha sfondato il vetro dell'auto permettendo così ai soccorritori di estrarlo subito dal mezzo. Per l'uomo però non c'era già più niente da fare.

In base alle prime informazioni, Drogo si stava recando in ospedale perché non si sentiva bene. Non è escluso che le sue condizioni siano peggiorate durante il tragitto e che sia stato colto da un malore che si è rivelato fatale. Il 65enne era funzionario della Banca Toniolo, era un professionista molto stimato a Caltanissetta e a San Cataldo, dove lavorava. A Sommatino lo conoscevano tutti: la notizia della sua morte ha sconvolto l'intera comunità.