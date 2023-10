Gela, scontro tra un furgone e due scooter: due ragazzi gravi in ospedale

Scontro tra un furgone e due scooter a Gela, due giovani sono rimasti gravemente feriti. L'incidente si è verificato in via Portuense, l'impatto si è rivelato molto violento, al punto da fa sbalzare dalla sella i due giovani, finiti sull'asfalto. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso i due ragazzi, un minorenne e un ventenne.

Hanno riportato traumi e fratture, sono stati trasportati in ospedale con codice rosso. Il conducente del mezzo pesante è invece rimasto illeso. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto. In attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi, in via Portuense si sono verificati fortissimi rallentamenti al traffico.

Si tratta dell'ennesimo incidente lungo la stessa strada. Soltanto poche settimane fa a rimanere ferito era stato un automobilista di 42 anni. Era rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un suv. Anche in questo caso era stato necessario l'intervento del 118. I vigili del fuoco lo avevano estratto dall'abitacolo della sua macchina, diventato un groviglio di lamiere in seguito all'impatto.