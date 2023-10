Spari contro un’auto questa mattina in contrada Bulala, a Gela, in provincia di Caltanissetta. Qualcuno ha esploso colpi di arma da fuoco verso un’auto in transito. I proiettili non hanno raggiunto i tre occupanti del mezzo.

Sono intervenuti i poliziotti del commissariato e della squadra mobile che indagano sull’accaduto. L’episodio non sarebbe riconducibile a criminalità organizzata ma, a quanto pare, legato a futili liti tra vicini.