Caltanissetta, processo Montante: reato associativo prescritto per due generali della Dia

Reato associativo prescritto per il generale Arturo De Felice, ex direttore della Dia Sicilia, e per il generale Gaetano Scillia, ex capocentro della Dia di Caltanissetta, entrambi imputati nell’ambito del maxiprocesso all’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante.

Il presidente del tribunale collegiale, Francesco D’Arrigo, nel leggere il dispositivo ha evidenziato che i reati associativi ai due contestati sarebbero avvenuti nel momento in cui si trovavano a capo degli uffici. I due comunque continuano ad essere imputati nel procedimento penale.