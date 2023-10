Scontro tra uno scooter e un'auto a Gela: padre e figlio di 6 anni in gravi condizioni

Padre e figlio sono rimasti gravemente feriti in un incidente a Gela. L'impatto tra lo scooter su cui viaggiavano e un'auto si è verificato in via Giovanni Falcone, tra lo stadio e il palazzo di giustizia. Lo scontro si è rivelato molto violento e ha fatto finire sull'asfalto l'uomo e il suo bambino di sei anni.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi all'ospedale Vittorio Emanuele con codice rosso. Le loro condizioni sono ritenute critiche e nella tarda serata di ieri, venerd' 27 ottobre, sia il papà che il piccolo sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale di Catania. Sul luogo dell'incidente i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

A Gela dopo alcune ore si sono verificati altri due incidenti. Il primo in via Venezia, dove è rimasto ferito il giovane conducente di uno scooter. Il mezzo, anche in questo caso, si è scontrato con un'auto. Il secondo schianto vicino alla stazione, dove un furgone ha urtato un ragazzino a bordo di una bicicletta. In questo caso le condizioni del ferito non sono gravi.