Traffico di droga nel Nisseno, inflitte 10 condanne

Trafficanti di droga. Dieci imputati sono stati condannati, in primo grado, con il rito abbreviato per un giro di cocaina, marijuana e hashish lungo nell’area del Vallone, scoperta dai carabinieri. La condanna più severa, con 11 anni, 6 mesi e 20 giorni è stata inflitta al nisseno Antonio Maniscalco. Segue, con 11 anni e 6 mesi, il catanese Gino Gueli e, ancora, 10 anni e 8 mesi a Federico Lo Manto di Mussomeli, il favarese Luca Calogero Lauricella con 6 anni, Calogero Giuseppe Malta di Sutera con 5 anni, 9 mesi e 10 giorni, Filippo Fabrizio Aiello di Misterbianco con 4 anni, 10 mesi e 20 giorni, Antonella Alotta di Mussomeli 4 anni e un mese, il favarese Antonio Puma 2 anni, 4 mesi e 4 mila euro di multa, Calogero Grimaldi di Casteltermini 2 anni, un mese, 10 giorni e 2667 di multa e Francesco Di Bernardo di Casteltermini con 2 anni e 2 mila euro di multa. Questo il verdetto emesso dal gip di Caltanissetta, Santi Bologna, per i dieci (avvocati Danilo Tipo, Giuseppe Barba, Salvatore Baiamonte, Sergio Iacona, Maria Francesca Assennato, Pietro Sorce, Gesua Nugara, Antonello D’Acquisto, Massimo Scozzari e Francesco Marchese) accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e singoli episodi spaccio tra fine 2019 e inizio 2020.

Nella foto il palazzo di giustizia di Caltanissetta