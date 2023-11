Caltanissetta, spaccia da casa: detenuto ai domiciliari finisce in carcere

A Caltanissetta la squadra mobile ha arrestato un trentaduenne trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e di hashish. La droga era nascosta nel cestino dell’immondizia, nella casa in cui lo stesso era sottoposto alla detenzione domiciliare. A trovarla è stato un cane della polizia di nome Yndira. Il gip ha convalidato l’arresto e il sequestro della droga e il magistrato di sorveglianza ha revocato la detenzione domiciliare, ordinando che il detenuto venisse condotto in carcere per espiare della pena a lui comminata durante un altro procedimento penale.

Gli investigatori avevao notato un anomalo viavai di persone dall’abitazione dell’uomo, che, in quanto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, non poteva avere contatti con estranei al nucleo familiare. Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita dagli agenti della mobile con l’ausilio di unità cinofile antidroga della polizia, Yndira ha fiutato la droga che era stata nascosta nel cestino dell’immondizia. Al termine della perquisizione sono stati sequestrati complessivamente oltre 20 grammi di cocaina e hashish, sottoposti ad analisi da parte dalla Scientifica.