Tentarono di impedire il trasferimento di migranti dal Cpr di Caltanissetta, 17 denunciati

Denunciate 17 persone per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e manifestazione non autorizzata. Il questore di Caltanissetta ha emesso 15 fogli di via obbligatori e 2 avvisi orali per gli autori del raid contro il pullman dei migranti.

Martedì mattina (14 novembre), secondo quanto ricostruito, in occasione del trasferimento di alcuni cittadini stranieri irregolari trattenuti al Cpr di Pian del Lago, per il successivo rimpatrio, un gruppo di 17 attivisti ha bloccato il pullman della polizia di Stato lungo la strada provinciale 5 nella periferia di Caltanissetta. Due di loro, dopo che il gruppo di manifestanti ha occupato la carreggiata stradale, si sono anche incatenati sotto il mezzo, impedendo la prosecuzione della marcia. Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi della sezione volanti, della digos e della squadra mobile che hanno bloccato i manifestanti che sono stati condotti in questura. Il pullman con gli stranieri ha ripreso regolarmente la marcia proseguendo il servizio.

I 17 attivisti sono stati tutti compiutamente identificati, 12 di nazionalità italiana e 5 straniera, alcuni gravati da pregiudizi di polizia, e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e saranno, inoltre, sanzionati amministrativamente ai sensi del codice della strada, per blocco stradale.

Il questore, nei confronti di 15 attivisti, non residenti a Caltanissetta, ha emesso anche la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel Capoluogo nisseno per un periodo di tre anni. Nei confronti di 2 di essi, residenti in questo capoluogo, ha, invece, emesso l’avviso orale a cambiare condotta.