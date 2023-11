Scontro tra un'auto e una betoniera sulla statale 115: un ferito grave a Gela

Incidente tra un'auto e una betoniera sulla strada statale 115, nel territorio di Gela. Lo scontro si è verificato poco prima del bivio Manfria, dove per cause da accertare, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo. La betoniera si è ribaltata ed è finita contro un'auto: la persona che era al volante è rimasta gravemente ferita. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale.

Ferito anche l'uomo alla guida del mezzo pesante, le sue condizioni sarebbero meno gravi. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gela, e gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità: in seguito all'incidente si sono infatti registrati forti rallentamenti al traffico. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.

L'ultimo scontro sulla statale 115, sempre nella zona di Gela, risale soltanto a ieri, mercoledì 29 novembre. A scontrarsi sono state due auto. L'impatto è avvenuto frontalmente e si è rivelato molto violento. Sono rimasti feriti un uomo e una donna, entrambi sono stati trasportati all'ospedale Guzzardi. Nella zona si sono registrati fortissimi rallentamenti alla circolazione: al momento dell'impatto la statale era molto trafficata, con la presenza di diversi mezzi pesanti che, in attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata, sono rimasti bloccati.