I due pakistani picchiati a Caltanissetta, fermati gli aggressori

Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni avvenute lo scorso 30 novembre nel centro storico di Caltanissetta: la squadra mobile ha denunciato due italiani per il reato di lesioni personali. I due avrebbero aggredito prima due pakistani che si trovavano all’interno di un mini market, e nella stessa serata un nisseno che transitava per piazza Marconi. In entrambi i casi gli aggressori avrebbero colpito le vittime con calci e pugni le vittime.