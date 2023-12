Con la moto contro il guardrail ad Ascoli Piceno: muore un nisseno di 49 anni

Una passeggiata in sella alla sua moto si è conclusa in tragedia. Era uscito per una gita fuori porta insieme ad alcuni amici, ma Cristian La Ferla, quarantanove anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Ascoli Piceno ieri pomeriggio, domenica 17 dicembre. Originario di caltanissetta, viveva a Montesilvano e lavorava a Città Sant'Angelo.

Il terribile schianto si è verificato lungo la via Salaria, tra Trisungo e Favalanciata. Per cause ancora da accertare, La Ferla ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente contro il guardrail. L'impatto si è rivelato fatale: nonostante l'arrivo dei soccorsi, infatti, per lui non c'è stato niente da fare. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi degli amici con cui avrebbe dovuto trascorrere una giornata all'insegna della spensieratezza. Sconvolta la comunità nissena, dove in tanti lo conoscevano, soprattutto gli amanti di moto e rally.

Decine i messaggi sui social da chi condivideva le sue stesse passioni. «Le notizie. quelle che gelano il cuore - scrive Sicilia Rally -. Ci ha lasciati Cristian La Ferla, vittima di un incidente della strada. Impossibile dimenticarti, impossibile dimenticare il tuo sorriso. Rip Cristian». «Siamo addolorati e scioccati dalla triste notizia - si elgge -. Conoscevamo poco Cristian, ma abbastanza per percepire la sua passione per i rally, le sue competenze e conoscenze tecniche sul mondo del motorsport. Nostro affezionato cliente, più volte ci siamo fermati a parlare insieme delle nostre passioni, ma sempre di fretta. Ci sarebbe piaciuto avere più tempo in futuro da dedicare ai nostri discorsi. Ci addolora tantissimo apprendere della scomparsa di un giovane così pieno di vita. Silvi Gomme tutta si unisce al dolore e porge le sue condoglianze alla famiglia di Cristian la Ferla e a tutti i suoi collaboratori».

E ancora: «La tragica notizia che coinvolge la famiglia La Ferla - si elgge sulla pagina Passione & sport - ci lascia profondamente addolorati. Esprimiamo la nostra vicinanza per la triste e improvvisa notizia per la perdita di Cristian. Addolora l’intera comunità nissena l’intera città e l’intero mondo sportivo automobilistico e non. Un uomo pieno di vita. un uomo spettacolare. un uomo serio e rispettoso di tutti. Sentite condoglianze alla famiglia».