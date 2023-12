Resuttano, una termocoperta scatena un incendio in casa: l'anziana proprietaria era a pranzo con i familiari

Incendio nella notte, intorno all’una, in un appartamento di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. Le fiamme sono partite da una coperta elettrica, che un’anziana aveva messo a riscaldare per la notte, prima di uscire per andare a pranzare con i parenti. Ma la presa è andata a fuoco e le fiamme hanno distrutto il materasso. Il fumo ha annerito i muri dell’abitazione.

È stata la proprietaria della casa, rientrando, a trovare il letto in fiamme. Subito ha allertato i vigili del fuoco e una una squadra del comando provinciale di Caltanissetta è intervenuta per spegnere le fiamme. L’anziana non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.