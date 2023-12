Mazzarino, giovane mamma muore per arresto cardiaco. Amici e parenti: «Da lassù veglia sul tuo bambino»

Tragedia a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, per la morte di una giovane mamma. Fabiana Alessi (nella foto), 23 anni, ieri sera (26 dicembre) ha accusato un malore. Immediatamente è stato allertato il 118 che ha soccorso la donna: i sanitari hanno eseguito il massaggio cardiaco e trasportata al pronto soccorso, ma per la giovane i soccorsi sono stati vani. I medici hanno tentato di salvarla, ma il cuore di Fabiana non ha retto. La donna lascia il marito e un figlio di tre anni.

I familiari della giovane hanno però presentato un esposto perché, a loro dire, ci sarebbero state delle negligenze nel prestare soccorso alla donna. Secondo la loro ricostruzione, il marito di Fabiana ha chiamato il 118 mentre tentava di soccorrere la giovane che non riusciva a respirare, ma dall’ospedale non sarebbe stata inviata un’ambulanza medicalizzata. Dalla ricostruzione sembrerebbe che il medico del pronto soccorso, unico in servizio, non sarebbe potuto uscire per dare soccorso, perché impossibilitato a lasciare il presidio scoperto, ma avrebbe incaricato il collega della guardia medica il quale sarebbe arrivato dopo più di mezz'ora. Il pm di turno, dopo l’esposto dei familiari, ha disposto il sequestro della salma che si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Mazzarino.

Sgomento nella comunità che da ieri sera, quando è avvenuta la tragedia, si è stretta attorno alla famiglia e soprattutto al piccolo bambino rimasto senza la madre. Diffusa la notizia della morte, in tanti hanno voluto ricordare Fabiana attraverso messaggi sui social.

Incredulità, rabbia, dolore nelle parole di chi la conosceva bene, come Maria Rosa Alfonso Brancaforte che sui social scrive: «Sono scioccata, sto pure tremando, non riesco ad immaginare il grandissimo dolore che ha lasciato ai genitori, al marito e al suo piccolo bambino che ancora aveva tantissimo bisogno della sua mamma, sono cose che non dovrebbero succedere, ma a quest'età non si può!!! Una tristezza infinita». Tanina Lo Cicero racconta l'infanzia di Fabiana: «Un dolore immenso. Mi assale il ricordo di quella bellissima bambina che x tre anni ho avuto alla scuola dell'infanzia. Una ragazza felice di essere mamma. Il destino è stato troppo crudele. Sicuramente da lassù avrai un occhio di riguardo per il tuo bambino».

«Una tragedia, che cosa si può dire di una ragazza, di una giovane mamma che perde la vita nel pieno splendore della sua giovinezza, non ci sono parole che possono alleviare il dolore dei suoi familiari, a loro tutta la mia vicinanza», ha scritto sui social Mariassunta Fanzone. E Angela Quattrocchi ha aggiunto: «Non ci sono parole che possano alleviare il dolore disumano che ha colpito i familiari tutti. Una giovane mamma, moglie, sorella e figlia di altrettanto genitori giovani. Solo dolore e strazio».

E la vuole ricordare così Virginia Bertolone: «Non ci sono parole per descrivere questa tragedia..ma solamente tante lacrime. Con te è andato via un pezzo del nostro cuore. Siamo ancora tutti tremendamente scioccati. Una ragazza meravigliosa, educata, dolce, speciale, dal cuore d’oro, dal sorriso unico e dagli occhi che dentro avevano il sole ..io così ti ricorderò sempre. Ciao meravigliosa creatura, adesso veglia sul tuo adorato bambino, su tuo marito e sopra tutta la tua famiglia».