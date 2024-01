Niscemi, gioca 3 euro al 10eLotto e ne vince 100 mila

Al 10eLotto si prende la scena Niscemi, provincia di Caltanissetta, dove è stato centrato un 9 da 100 mila euro con una giocata da 3 euro. Novemila euro sono stati vinti invece a Linguaglossa, sull'Etna, per effetto di un 6. Due vincite da 6 mila euro ciascuna sono state registrate a Bagheria, grosso centro dell'hinterland di Palermo, e Randazzo, sul versante Nord dell'Etna. Infine, a Ficarra, in provincia di Messina, sono stati vinti 5 mila euro. Informazioni riportate dall'agenzia di stampa Agimeg. Al Lotto la vincita più alta è stata realizzata a Favara, in provincia di Agrigento, con un terno sulla ruota di Bari da 22.500 euro. A Cerami, in provincia di Enna, sono stati realizzati 12.500 euro grazie ad un ambo.