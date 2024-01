Gela, cade dalle scale mentre fa dei lavori a casa: grave un uomo di 73 anni

Stava effettuando alcuni lavori di manutenzione nel suo appartamento, ma ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è caduto dalle scale. Un incidente domestico è costato caro a un uomo di 73 anni a Gela, trasportato in codice rosso all'ospedale. A lanciare l'allarme sono stati i suoi familiari: l'uomo è scivolato battendo violentemente sul paviemento anche la testa.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e successivamente ricoverato. Le se condizioni vengono costantemente monitorate. Un episodio simile, ma con conseguenze ancora più gravi, si è registrato nel giorno dell'Epifania a Palermo: un’operatrice sanitaria di 52 anni è infatti stata trovata morta nella sua abitazione in via Marchese Natale, nel quartiere di Tommaso Natale, dove abitava da sola.

I familiari sono entrati in casa e hanno trovato la donna riversa a terra con una ferita al volto. Le indagini condotte dalla polizia e dalla scientifica hanno accertato che si è trattato di un incidente domestico: la donna si sarebbe alzata nella notte per bere un bicchiere d’acqua. L’operatrice sanitaria, che lavorava al Policlinico, è scivolata sbattendo la testa sul pavimento e l'impatto non le ha lasciato scampo.