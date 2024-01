Padre e figlio rapinano un negozio a Caltanissetta: arrestati

Due rapinatori catanesi in trasferta, padre e figlio, di 38 e 19 anni, sono stati bloccati dalla polizia dopo che avevano rapinato un’attività commerciale di via Rochester a Caltanissetta.

I due armati di coltello avevano fatto irruzione nel negozio, picchiato il figlio del proprietario e rubato il registratore di cassa. Intercettati dall’equipaggio di una volante della Questura il padre, sottoposto alla libertà vigilata, è stato arrestato dalla polizia e trovato in possesso di due coltelli e della somma rapinata. Ulteriori controlli hanno portato al fermo del figlio: il figlio è stato trovato e bloccato da agenti della polizia ferroviaria. Aveva con sé un coltello e della marijuana. I due, su disposizione della Procura, sono stati condotti in carcere. L’operazione è stata eseguita il 4 gennaio scorso, ma resa nota solo oggi all’esito l’udienza di convalida con cui il gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per l'uomo di 38 anni e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il figlio di 19 anni.