Paura a Gela: perde il controllo dell'auto e sfonda il portone di un palazzo

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro l'ingresso di un'abitazione. Paura in via Minardi a Gela, dove un automobilista ha letteralmente sfondato il portone di una palazzina. Si è temuto il peggio, i residenti della zona sono stati messi in allerta da un forte boato, in tanti sono scesi in strada e hanno lanciato l'allarme. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati i carabinieri e la polizia municipale.

Per precauzione sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma nonostante l'impatto violento, il conducente del emzzo non ha riportato ferite. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'ultimo incidente a Gela risale soltanto a pochi giorni fa, quando un'auto e una moto si sono scontrati in centro. In questo caso un uomo di 45 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale con codice rosso. La scorsa settimana un altro incidente si è rivelato invece tragico: nello schianto tra due auto in via Licata ha perso la vita una donna, Silvia Baudo, aveva settant'anni.

Era a bordo di uno dei due mezzi che in base a una prima ricostruzione si sarebbero scontrati frontalmente, poco prima della rotonda che conduce al quartiere Macchitella. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e il conducente dell'altra auto, entrambi erano feriti, ma la settantenne era già in codizioni molto gravi ed è deceduta dopo il trasporto in ospedale.