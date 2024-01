Sommatino, spara in aria per una lite legata a un parcheggio nel cortile

Spara in aria per una lite legata a un posteggio. È successo a Sommatino, in provincia di Caltanissetta, ieri sera intorno alle 20. A chiamare allarmata la centrale operativa dei carabinieri una donna che ha riferito che due vicini di casa avevano iniziato a litigare per il posteggio delle auto e uno dei due aveva sparato alcuni colpi d’arma da fuoco.

I carabinieri arrivati poco dopo hanno ricostruito l’accaduto insieme alla donna. A quanto pare i due vicini di casa avevano cominciato a litigare e spintonarsi a vicenda nel cortile che utilizzano per posteggiare le loro auto. Uno dei due, un uomo di 61 anni, ha estratto una pistola scacciacani esplodendo due colpi. A quel punto i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione a casa dell’uomo trovando la pistola, che è stata sequestrata. Nel cortile è stato trovato un bossolo.