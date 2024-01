Sutera, anziano trovato morto in casa dai vigili del fuoco

Un uomo di 75 anni è stato trovato morto nella propria abitazione, in via Mormino, a Sutera. Secondo le prime testimonianze, a lanciare l'allarme sarebbero stati i familiari e vicini che, non vedendo l'uomo da qualche giorno e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, hanno deciso di allertare le forze dell'ordine.

In via Mormino sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Caltanissetta che prima hanno citofonato più volte e poi hanno deciso di intervenire forzando l'ingresso, visto che la porta era chiusa dall’interno, ed entrando nell'abitazione. I pompieri hanno perlustrato le stanze e si sono recati nella camera da letto.

L'uomo è stato trovato morto nel suo letto. Sul posto sono giunti i carabinieri per accertare i fatti e un'ambulanza del 118 i cui sanitari hanno constatato il decesso per cause naturali.