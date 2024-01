Furto all'ospedale di Caltanissetta, rubato un furgone

Furto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. I ladri sono entrati all’interno del parcheggio e hanno portato via un furgone Iveco, di proprietà dell’Asp, che veniva utilizzato per il trasporto di vari materiali. I ladri, dopo aver tranciato la catena di un cancello che viene tenuto chiuso, si sono introdotti all’interno portando via il mezzo. Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti. La direzione dell’azienda ha sporto denuncia ai carabinieri.