Caltanissetta, muore un vigilante di 54 anni: il dolore sui social

Massimo Giuffrida, un vigilante di 54 anni molto conosciuto in tutta Caltanissetta, è morto ieri pomeriggio per un malore. I familiari avrebbero contattato il 118 intorno alle 18.45, ma nonostante l'arrivo di due ambulanze per l'uomo non c'è stato nulla da fare: inutili le manovre di soccorso, fatale sarebbe stato un infarto. Giuffrida era molto conosciuto poiché prestava servizio come guardia giurata al Cefpas di Caltanissetta. In passato era stato proprietario di un negozio di scarpe in via Palermo.

La tragica notizia si è diffusa rapidamente a Caltanissetta, dove Giuffrida era una figura molto conosciuta. La sua improvvisa scomparsa ha destato profondo cordoglio e sgomento nella comunità nissena, che si è stretta attorno ai familiari in questo momento di grande dolore per la perdita del loro caro.

Molti commenti sui social network: «Sono rimasto pietrificato e incredulo, davvero una notizia sconvolgente», ha scritto Salvatore Porsio su Facebook. «Una notizia come questa ti devasta, mi sono tornati in mente ricordi bellissimi di una amicizia senza tempo... Ciao Massi», scrive sempre sui social un'amica, Katy Rizza.