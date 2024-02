Gela, i vicini non la vedevano da giorni: cinquantenne trovata morta in casa

Nessuno la vedeva più da tempo, i vicini di casa hanno tentato di mettersi in contatto con lei telefonicamente e poi citafonando, ma non hanno ricevuto alcuna risposta. Hanno così deciso di lanciare l'allarme e i vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta, in corso Aldisio, a Gela. Una donna di cinquant'anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione.

Era per terra, quando i soccorritori hanno fatto acceso nell'abitazione non c'era già nulla da fare e ai sanitari del 118 arrivati sul posto non è rimasto che accertare il decesso. Sul luogo della tragedia anche il medico legale che ha eseguito una prima ispezione cadaverica: la morte sarebbe avvenuta diversi giorni fa, a provocarla sarebbe stato un malore.

L'ultimo caso soltanto pochi giorni fa a Spadafora, in provincia di Messina. In una palazzina di via Galleano una donna è stata trovata senza vita. Si tratta di una settantenne che abitava da sola. I soccorritori sono riusciti ad accedere nell'appartamento tramite l'autoscala e poi attraverso una finestra: per la pensionata non c'è stato niente da fare.