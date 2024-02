Minacce di morte alle mogli, due uomini in cella a Gela

C’è chi ha puntato all’ex compagna una pistola alla tempia minacciandola di morte e sarebbe stato pronto a sfregiarle il viso con l’acido e chi avrebbe continuamente perseguitato la moglie minacciando di dar fuoco alla sua auto e all’appartamento in cui la donna viveva insieme ai figli ancora in tenera età. È quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato di Gela che su disposizione del Gip, hanno arrestato due gelesi di 30 e 40 anni. Il più giovane dei due è accusato di maltrattamenti, porto abusivo di arma comune da sparo, furto aggravato del cellulare della compagna e lesioni personali. L'uomo di 40 anni è accusato di atti persecutori. Alla sua ex avrebbe reso la vita un vero e proprio inferno. L’uomo, in più occasioni, avrebbe minacciato e molestato la compagna, al punto tale da provocarle un perdurante e grave stato di ansia.

Un servizio completo di Donata Calabrese sul Giornale di Sicilia in edicola oggi