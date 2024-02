Niscemi, morto per recuperare il suo cane finito in un pozzo: comunità in lacrime per Salvatore

La comunità di Niscemi è in lacrime e sotto choc per la morte di Salvatore Leonardi, il trentenne che ha perso la vita tentando di salvare quella del suo cane, finito in un pozzo. Dopo la tragedia avvenuta ieri pomeriggio, domenica 11 gennaio in contrada Ulmo, incredulità e dolore nella cittadina, adesso a lutto.

Tra i tanti messaggi che in queste ore sono stati condivisi sui social, anche quello del sindaco Massimiliano Conti: «A causa della tragica scomparsa di un nostro giovane cittadino le manifestazioni di Carnevale di lunedì sono annullate. Invito tutti ad unirsi al dolore della famiglia e a condividere questo messaggio». Il giovane è precipitato in un pozzo profondo circa quindici metri: l'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. In base alla ricostruzione del terribile incidente, stava passeggiando con il suo cane, un pitbull, quando quest’ultimo è finito nel pozzo irriguo. Salvatore, nel disperato tentativo di recuperarlo, è a sua volta precipitato. Un amico che era in sua compagnia ha subito lanciato l'allarme.