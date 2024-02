L'indagine sulla casa di riposo di Caltanissetta: le figlie di un'anziana ospite la videro malconcia e decisero di denunciare

È stato grazie alle due figlie di un’anziana ospite della casa di riposo San Michele di Caltanissetta che è stata fatta luce sulle pessime condizioni della struttura e sui maltrattamenti che i nonnini erano costretti a subire.

Le due, dopo avere notato gli strani comportamenti della proprietaria e del personale della struttura, hanno prima trasferito la madre in un’altra casa di riposo e poi sono andate dai carabinieri per sporgere denuncia su quanto avevano visto. Le due donne hanno riferito che la madre si presentava sempre in maniera indecorosa, maleodorante e piena di urina, ma anche vestita con abiti non consoni alla stagione.

Un episodio in particolare mise in allarme le due donne: trovarono la madre con una vistosa ecchimosi al volto e un forte dolore alla spalla. La proprietaria, secondo quanto fu denunciato, disse che si trattava di artrosi e chiese a uno degli operatori di dare un antinfiammatorio. Il tutto senza neanche consultare il medico. Poi però un’altra ospite della struttura disse a una delle due donne che in realtà la madre aveva trascorso la notte su un divanetto. L’ospite fu subito zittita dal personale. In diversi episodi inoltre l’anziana era apparsa ai parenti e agli altri ospiti assopita e assente. Cosa che fece sospettare ai familiari l’utilizzo di farmaci tranquillanti.