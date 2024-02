Gela, trovati con un chilo e mezzo di hashish e arrestati

I carabinieri del reparto territoriale di Gela, della compagnia di intervento operativo e del dodicesimo Reggimento Sicilia di Palermo, hanno arrestato tre persone in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: si tratta di un vittoriese di 48 anni, un gelese di 23 e un giovane di 22 anni della provincia di Foggia.

Tutto è nato da un controllo in strada. I carabinieri hanno intimato l’alt a un’autovettura, a bordo del quale viaggiavano i tre uomini, i quali, anziché fermarsi, hanno scelto di scappare. Dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati. Nel corso della perquisizione del veicolo e di quelle sulle tre persone. i militari hanno trovato, occultati sotto il sedile anteriore e nascosti addosso, complessivamente un chilo e mezzo di hashish. La deroga era suddivisa in 14 panetti. Trovata anche la somma in contanti di oltre 3 mila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’intero materiale è stato sottoposto a sequestro, gli arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Gela su disposizione dell’autorità giudiziaria. Il tribunale di Gela, su richiesta della procura, ha convalidato gli arresti, disponendo la custodia in carcere per il quarantottenne di Vittoria e il ventitreenne di Gela e gli arresti domiciliari per il ventiduenne della provincia di Foggia.