Il saccheggio alla scuola Leonardo da Vinci di Mussomeli, il ladro è un palermitano

I carabinieri di Mussomeli hanno scoperto e denunciato all’autorità giudiziaria il ladro che ha messo a segno un colpo nella scuola media Leonardo da Vinci. È un palermitano, di 30 anni, pregiudicato per reati specifici, che per gli inquirenti ha portato via dalla scuola 25 computer portatili e un comunicatore dinamico, ausilio didattico per alunni con disabilità. Secondo la ricostruzione fornita, il ladro approfittando della chiusura della scuola (tra l’8 e il 13 febbraio), a causa delle condizioni meteo avverse, è entrato in azione, compiendo un vero e proprio saccheggio. Sono stati danneggiati anche gli armadietti della sala docenti e i distributori automatici di snack e bevande, dai quali sono asportate tutte le monete. Il danno complessivo subito dall’Istituto ammonta a circa 12 mila euro, non assicurato.

I carabinieri, comparando le impronte e altre tracce biologiche lasciate nella scuola di via Concetto Marchesi con quelle trovate e repertate in altri furti a Palermo, Caltanissetta ed Agrigento, sono riusciti ad incastrarlo, grazie all’esito positivo degli accertamenti del Ris. All'uomo, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso una comunità terapeutica, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Caltanissetta.