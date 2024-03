Scontro tra due auto a Gela, feriti una mamma e i figli: grave un bimbo di tre anni

Incidente stradale in via Enrico Fermi a Gela, dove sono rimaste coinvolte due auto. Nello scontro tra una Fiat Panda e una Ford sono rimasti feriti una mamma e i suoi due bambini. Il più piccolo, di tre anni, ha riportato le ferite più gravi. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e i figli e li hanno trasportati all'ospedale Vittorio Emanuele: qui i medici hanno disposto per il bambino il trasferimento a Villa Sofia, a Palermo, per il rivoero in terapia intensiva.

Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto. L'altro automobilista è rimasto illeso, ma sono in corso le indagini per accertare le responsabilità. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico per permettere l'arrivo dei soccorsi e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata: si sono registrati rallentamenti. A Gela, a fine gennaio, si sono verificati altri due gravi incidenti. In via Settefarine un uomo ha perso la vita e, pochi giorni dopo, un'altra persona è rimasta gravemente ferita.