Rubano registratore di cassa a Caltanissetta, un arresto

Tre giovani incappucciati e col volto travisato con una maschera hanno sfondato a calci la porta d’ingresso di un’attività commerciale di via Consultore Benintendi a Caltanissetta e sono entrati per rubare il registratore di cassa.

Una pattuglia delle Volanti della Polizia ha notato la scena ed è intervenuta bloccando dentro il locale: è un ventenne che è stato arrestato per furto aggravato.

Gli altri due suoi complici sono fuggiti abbandonando la refurtiva, il registratore di cassa che conteneva oltre 300 euro, ma sono stati comunque riconosciuti dai poliziotti poiché, un’ora prima, erano stati sottoposti a controllo e identificati in corso Umberto I.

L’arrestato è stato condotto in Questura e successivamente davanti al Tribunale in composizione monocratica che ha convalidato il provvedimento, su richiesta della procura.