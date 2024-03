Gela, a fuoco l'auto dell'avvocato Francesco Castellana: ipotesi di incendio doloso

Paura e fuoco nella notte a Gela. In via Recanati è andata in fiamme un'auto parcheggiata: si tratta dell'Audi dell'avvocato Francesco Castellana, da tempo impegnato anche in politica nel gruppo locale del Movimento cinque stelle. Da poco, inoltre, in vista delle elezioni amministrative di giugno, Castellana ha anche ufficializzato la sua candidatura al consiglio comunale.

Quando da via Recanati è stato lanciato l'allarme, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, ma l'auto era già stata completamente avvolta dalle fiamme e i danni sono ingenti. Il rogo, in base ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa, ma i carabinieri hanno avviato le indagini per satbilire con certezza le cause.

I movimenti civici che a Gela sono impegnati nella campagna elettorale con Castellana, Civico Lab e Una buona idea, hanno espresso la propria solidarietà: «Nessun atto criminoso, di nessun genere, troverà mai giustificazione, né che si verifichi a danno di un professionista impegnato in politica né che si verifichi a danno di un operaio, di un impiegato o di una casalinga. Questa città è in piena crisi valoriale, c’è una costante ricerca della legalità in ogni sua forma, condotta da chi ha inteso dare alla propria vita la direzione delle cose sane ma c’è ancora chi, in barba al principio della sana comunità, attenta alla serenità dei nostri cittadini. Esprimiamo massima vicinanza all’amico Francesco Castellana e alla sua famiglia»