Tragedia dopo la processione a Caltanissetta: un uomo di 54 anni trovato morto per strada

A Caltanissetta la processione del mercoledì santo era appena finita, e chi ne aveva preso parte, tornando verso la propria auto, ha fatto la macabra scoperta. A pochi metri dal luogo in cui si era concluso il corteo, un uomo è stato trovato senza vita per strada. Un passante l'ha notato per terra vicino al parcheggio Medaglie d'Oro: l'uomo era in una pozza di sangue. È così stato lanciato subito l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo con il massaggio cardiaco. Non è però rimasto che accertare il decesso.

Il cadavere è stato identificato grazie ai documenti che l'uomo aveva addosso: si tratta di Roberto Giudici, aveva cinquantaquattro anni. Nato a Caltanissetta, da tempo abitava in Belgio ed era probabilmente tornato in Sicilia per il periodo pasquale. Una vacanza che si conclusa in tragedia. In base ai primi accertamenti eseguiti dal medico legale, Giudici avrebbe accusato un malore e sarebbe poi caduto per terra, battendo violentemente la testa. Il corpo, trovato vicino alla sua auto, è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia.