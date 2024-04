«Calogero, fai buon viaggio»: cordoglio a Serradifalco per l'autotrasportatore di trent'anni morto in un incidente

Doveva essere una giornata di festa e invece si è trasformata in tragedia. Calogero Pace, 30 anni, di Serradifalco, ha trovato la morte mentre era a bordo della sua moto. Il giovane, improvvisamente, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un carroattrezzi. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio in contrada Balate, alla periferia della città.

Inutili i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Inutile la corsa verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del ragazzo. Il giovane, figlio di un autotrasportatore, era anche lui autista e lavorava per una ditta di trasporti. La notizia ha scosso la comunità serradifalchese.

I carabinieri, stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto e di risalire alle cause dell’incidente. Si sta tentando di accertare se vi sono eventuali responsabilità. I militari dell’arma hanno effettuato i rilievi di rito. Nessuna ipotesi viene esclusa sulle cause del terribile schianto. Calogero era molto conosciuto a Serradifalco. Era un giovane solare e sempre disponibile con tutti. In tanti sui social, per tutto il pomeriggio di ieri, hanno manifestato il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia. «Calogero, fai buon viaggio», scrivono in molti. Una delle ultime foto postate da Calogero Pace sul suo profilo Facebook racchiude probabilmente quelle che erano le sue passioni: una moto e un tir.