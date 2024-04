Stalking a Caltanissetta, posta foto di lei nuda: arrestato a 16 anni

Baby stalker per ripicca dopo la fine del loro amore. Prima le scenate di gelosia, le minacce e un asfissiante pressing con decine e decine di messaggi e telefonate, tempestandola pure nel momento in cui lei era in caserma per denunciare. Poi la pubblicazione delle foto di nudo di lei su Instagram. Una vendetta contro la sua fidanzatina.

Ora lui, poco più che sedicenne (assistito dall’avvocatessa Maria Francesca Assennato), è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori, minacce e diffusione illecita d’immagini sessualmente esplicite di minorenni. Poi, dopo la convalida, il gip lo ha affidato ai genitori con una serie di prescrizioni per due mesi.

Un incubo che per una quindicenne sarebbe andato avanti per giorni, toccando il massimo turbamento quando lui, la vigilia di Pasqua, ha pubblicato alcune sue foto intime sul social network. Scatti racchiusi in una storia che sarebbe stata visibile al gruppo «amici più stretti». Anche se poi il ragazzino, durante l’interrogatorio, ha sostenuto di avere selezionato solo il contatto di lei in quella categoria ristretta d’Instagram e solo lei avrebbe visto. Ma questo è uno dei passaggi che le indagini dei militari dovranno chiarire.

Sullo sfondo quel rapporto amoroso tormentato tra i due. Inizialmente tutto sarebbe filato liscio. Ma presto il ragazzino si sarebbe mostrato ossessivamente geloso e possessivo. Fino a impedirle di uscire senza lui e, ad ogni modo, l’avrebbe controllata. Il loro rapporto, già dall’agosto scorso, sarebbe stato un tira e molla continuo. Tra liti e ripensamenti.