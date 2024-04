Due minori detenuti evadono a Caltanissetta: presi subito VIDEO

A Caltanissetta le forze dell'ordine sono state impegnate stamattina nella ricerca e nella cattura di due minori detenuti all’Istituto penale per minorenni, che sono evasi scavalcando la recinzione.

Il primo dei due giovani, un egiziano, è stato preso dalla polizia in viale della Regione, nei pressi dello Stadio Palmintelli, tramite un posto di blocco. L’altro, un marocchino, è salito sul tetto del Provveditorato agli studi. Lì è stato raggiunto dai vigili del fuoco. Le forze dell’ordine avevano cinturato la zona del Provveditorato degli studi, dove si trova anche il liceo scientifico. I ragazzi, che hanno filmato le scene dalle loro aule, sono usciti prima dalla scuola in via precauzionale.

Entrambi diciassettenni, i due fuggiaschi erano stati arrestati per una rapina.