Gli arresti in Liguria: i legami con la mafia. Chi sono i fratelli spietati di Riesi e la signora di Cosa nostra

Il clan Cammarata di Riesi, affiliato a Cosa nostra, chiamato in causa nell’inchiesta di Genova che ha coinvolto i vertici istituzionali della Liguria, è uno dei più spietati, pericolosi e potenti della Sicilia.

A capo della cosca è Pino Cammarata, considerato il capomafia. Accanto a lui, i suoi fratelli Vincenzo e Francesco, tutti ergastolani e condannati al 41 bis. I cosiddetti «fratelli terribili» per anni hanno gestito i traffici illeciti del territorio e si sono macchiati di delitti efferati. Ai domiciliari, al momento, con l’accusa di associazione mafiosa, c'è anche la sorella dei tre boss, la settantenne Maria Catena (nella foto), ritenuta la «Signora di Cosa nostra». Appena qualche mese fa è stata condannata, in via definitiva a 11 anni di reclusione per mafia e pizzo.

Dopo l’arresto dei tre fratelli, secondo gli inquirenti, sarebbe stata proprio lei a gestire gli affari di famiglia. Il clan Cammarata è stato tra i protagonisti della guerra di mafia scoppiata nel Nisseno negli anni Novanta.