Incidente sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela: un morto e nove feriti

Ancora un incidente mortale in Sicilia. Nella tarda serata di ieri due mezzi si sono scontrati sulla strada statale 626 Gela-Caltanissetta, all’altezza del viadotto di Capodarso e una persona ha perso la vita. Inizialmente, in serata, si era sparsa la voce di due vittime. Secondo la ricostruzione, Giancarlo Collura, 50 anni di Mazzarino, alla guida di una Bmw 525d si è schiantato contro un mezzo, un pulmino Lancia Fedra, che viaggiava sulla carreggiata opposta.

L'impatto è stato molto forte e un'auto è stata squarciata in due. Il conducente della Bmw è morto, mentre sono rimaste ferite altre 9 persone. Una donna di 31 anni che viaggiava sulla Bmw è stata trasportata in gravissime condizioni in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul pulmino c'erano 7 persone, tra cui un quarantunenne, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna. I feriti farebbero parte di un gruppo di extracomunitari che viaggiavano insieme sullo steso mezzo. Sono stati condotti nel pronto soccorso sia presso l'ospedale di Enna sia in quello di Caltanissetta.