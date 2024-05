Gela, addio al sindacalista della Cgil Aurelio Massimo: «Una vita dedicata alla difesa dei diritti dei lavoratori»

Si è spento a Gela Aurelio Massimo, sindacalista della Cgil di 54 anni che lottava contro una malattia. La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso l’intera organizzazione sindacale, a cui si era dedicato per tanti anni. In tantissimi lo ricordano per il suo grande impegno sociale e politico nel partito comunista e nel sindacato dove ricopriva la carica di dirigente.

Decine i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono condivisi sui social: «Ci teneva ad esserci e prima di ogni cosa scattava foto e non si limitava a una, tanti scatti in grado di scalfire i momenti, quasi a volervi preservare, conservare, cristallizzare nel tempo - scrive Ignazio Giudice -. Lo conoscevo da sempre. Ho osservato, ho compreso il valore della sua famiglia, ho percepito dolore e forza per questa vita che si conferma meno di un soffio. Mentre scrivo trovo tutto incredibile, ma per un compagno, originale in tutto, devo trovare il tempo per l'ennesimo appello al valore della prevenzione. Un sincero abbraccio a Concetta, Salvatore, Angelo e Benedetta». Aurelio Massimo lascia la moglie e tre figli: l'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia.