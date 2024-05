I due ragazzi nisseni detenuti in Romania, il fratello di Luca Cammalleri chiede l'intervento di Giorgia Meloni

Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’appello della Romania dei due giovani di Caltanissetta, Filippo Mosca (nella foto) e Luca Cammalleri, per spaccio internazionale di sostanze stupefacenti, questa mattina, 18 maggio, Pietro Cammalleri ha sentito telefonicamente il fratello, «che sta male». «A questo punto - dice all’Agi - chiedo l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare rientrare questi ragazzi in Italia. Non ce la fanno più a stare lontani. Hanno preso l’ennesima batosta». L’uomo ricorda che il fratello Luca e Filippo sono in carcere in Romania da oltre un anno. «Ora - spiega - bisogna velocizzare le carte. Tutta questa storia è stata un’emorragia economica ma anche psicologica. Non si può perdere ancora tempo, fateli rientrare e noi famiglie abbiamo la possibilità di stare vicini a loro».

Filippo Mosca è stato condannato a 8 anni e 3 mesi di reclusione ed è rinchiuso con Luca Cammalleri, condannato a 8 anni e 2 mesi, al carcere di Porta Alba a Costanza. La Corte d’appello romena ha confermato anche la condanna a 8 anni e 3 mesi per una ragazza italiana che si trovava con i due nisseni quando è arrivato un pacco all’interno del quale c'era la sostanza stupefacente.

«Ho il cuore a pezzi e sono distrutta - ha detto ieri Ornella Matraxia, la mamma di Filippo Mosca, al telefono da Londra, dove vive con le altre sue due figlie -, si sono presi tre mesi, senza ragioni, rimandando una decisione che in realtà era stata già presa». I giudici romeni non hanno fatto sconti al figlio, trentenne, finito in carcere a Costanza, in Romania, i primi di maggio dell’anno scorso, assieme all’amico Luca. Nel primo pomeriggio di ieri è arrivata la sentenza della corte d’appello che respingendo le richieste degli avvocati dei giovani italiani, hanno confermato le condanne. «Sono state ore di ansia e angoscia, nel cuore di tutti c’era la speranza che qualcosa cambiasse - ha aggiunto Ornella -, ma immaginavo che la batosta sarebbe arrivata ancora più forte. Ce lo aspettavamo tutti, anche Filippo. L’ingiustizia in questa storia c’è stata fin dal primo giorno. Mio figlio e Luca sono sempre stati scagionati dalla ragazza italiana, la quale si è sempre detta responsabile in toto davanti ai giudici romeni. Stanno pagando per colpe che non hanno».